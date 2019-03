Wilhelmina leeft KNVB-regels na door naar kunstgras uit te wijken: ‘Er zit ook een nadeel aan’

Wilhelmina – DSC 0-2 (0-1). 44. Bas Vos, 70. Bas Vos 0-2.

Moment van de wedstrijd: ,,We speelden in de eerste helft goed, maar de 0-1 gaf ons een knauw”, zag Wilhelmina-assistent-trainer Coen van Overbeek. ,,In de tweede helft hadden we de wind tegen, waardoor we beter gingen spelen”, vond DSC-trainer Roland Timmermans.

Bijzonderheid van de wedstrijd: De wedstrijd was niet op het hoofdveld van Wilhelmina, maar op het bijveld omdat daar kunstgras ligt. ,,De KNVB heeft ons via de mail verplicht om de wedstrijden op dit veld te spelen, als dit op het hoofdveld niet mogelijk is”, liet Van Overbeek weten. ,,Het nadeel hiervan is wel dat wij nu 17 wedstrijden hebben gespeeld, terwijl andere teams pas 13 duels hebben gespeeld.”

Jan van Arckel – GVV 4-1 (1-0). 20. Jeroen de Groot 1-0, 60. 1-1, 68. Thom de Looijer 2-1, 71. Jesper Dekkers 3-1, 75. Jeroen de Groot 4-1.

Moment van de wedstrijd: ,,Na de gelijkmaker van GVV heb ik een extra middenvelder in het veld gebracht, ten koste van een aanvaller. Zo kregen we meer grip op het spel. In de tien minuten erna scoorden we drie keer”, zag Jan van Arckel-trainer Marco van Loon.

Bijzonderheid van de wedstrijd: ,,Onze keeper Geert Verhoeven pakte na rust enkele goede ballen en hield ons zo in de wedstrijd”, vond Van Loon.

Hedel – RKKSV 3-4 (1-1). 14. Jelmer Toonen 1-0, 30. Tom Hendriks 1-1, 60. Bas van de Star 2-1, 65. Bas van de Star 3-1, 70. Dani Hanegraaf 3-2, 75. Harm Pennings 3-3 (pen), 86. Tom Hendriks 3-4.

Moment van de wedstrijd: ,,De 3-2 geeft ons een tik, die we niet meer te boven zijn gekomen”, merkte Hedel-trainer Wilco van Houtum. ,,Na de 3-1 heb ik Harm Pennings ingebracht om het middenveld te versterken”, vertelde RKKSV-trainer Bertie van Balsfoort.