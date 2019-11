Wilhelmina moet het hebben van invallers tegen RKKSV: alle drie trefzeker

RKKSV – Wilhelmina 1-4 (1-0). 37. Jorden Huiskes 1-0, 80. Rick Heesakkers 1-1, 82. Dennis van der Luyt 1-2, 90. Roberto Janssen 1-3. 90+3. Jordey van Ham 1-4

RKKSV is er niet in geslaagd drie punten over te houden aan de ontmoeting met Wilhelmina. Tien minuten voor tijd stond de ploeg uit Kruisstraat nog op voorsprong. Max van Hemmen, speler van RKKSV, vertelt wat de late 1-1 met het team deed. ,,Na de gelijkmaker gingen de hoofden hangen bij ons. Vervolgens krijg je twee minuten later ook gelijk de 2-1 te verwerken. Dat komt wel binnen. Daarna speelden wij één-op-één. Je weet dan dat er ruimtes komen voor de tegenstander en die werden benut.”

Opvallend is dat de eerste drie doelpuntenmakers van Wilhelmina allemaal invallers waren. Janssen en Van der Luyt vielen na de rust in en Heesakkers kwam verderop in de tweede helft het veld in. Een gouden zet van trainer Coen van Overbeek blijkt achteraf. Door de overwinning vindt de Bossche vereniging zichzelf terug op een vijfde plaats. RKKSV staat op een negende plek.

HHC’09 – Boskant 1-5 (1-3) 6. 0-1, 20. 0-2, 21. Jorn van Noort 1-2, 43. 1-3, 75. 1-4, 83. 1-5.

Bij het tweede doelpunt van Boskant vond Pim Kivits dat hij daar enig commentaar op kon leveren. De arbiter kon dat niet waarderen, dus mocht een van de weinige sterkmakers binnen HHC’09 inrukken. Een minuut later bracht Jorn van Noort toch nog de spanning terug. Maar meer zat er niet in voor de mannen van Ger Henskens. Alweer een nulpunter. ,,We krijgen telkens snel een doelpunt tegen. Dat tast het kleine beetje zelfvertrouwen dat we hebben nog meer aan.”

SC Elshout – Essche Boys 3-0 (1-0) 5. Luc van den Aker 1-0, 49. Bas van den Besselaar 2-0, 59. Remco van den Hooven 3-0.