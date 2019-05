Wilhelmina-spelers luisteren wedstrijdbespreking van Alem af en winnen

Overzicht | Prinses Irene is gedegra­deerd, Nijnsel kan kampioen­schap ruiken na chaotische slotfase

21:33 Niet alleen in de eredivisie naderen we de ontknoping van de competitie, ook op de Brabantse amateurvoetbalvelden is het einde in zicht. Prinses Irene degradeerde zondagmiddag in de eerste klasse C. Nijnsel speelde een kampioenswedstrijd die in de slotfase werd gestaakt.