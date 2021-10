Wilhelmina-trainer niet blij met FC Den Bosch-fans in selectie: spelers liever naar ADO-uit dan zelf voetballen

Wilhelmina-coach Coen van Overbeek is niet te spreken over een aantal spelers uit zijn selectie. Het eerste team van de club kwam zondag in de problemen omdat er selectiespelers liever naar ADO - FC Den Bosch gingen kijken dan zelf te voetballen. ,,Hier gaan we het dinsdag over hebben, want hier hier ben ik niet blij mee.‘’