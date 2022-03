Wilhelmina wint bij de kampioenskadidaat

Winnen bij een kampioenskandidaat, daar kon Ron Laros, trainer van Wilhelmina’26, alleen maar van dromen. Soms zijn dromen geen bedrog, zoals zaterdagmiddag. ,,Het is bijna niet te geloven, maar we zijn geen moment in gevaar geweest”, zegt Laros, die vanwege corona een paar vaste waardes moest missen. ,,Met drie doelpunten is Wieldrecht er nog genadig vanaf gekomen.” Het succes is ook te danken aan de andere aanpak die Laros hanteert. ,,We hebben het systeem aangepast, zijn compacter gaan spelen. Soms werkte dat voor geen meter, verloren met 0-7 van GJS. Maar vanmiddag klopte het als een bus.” Wat dit duel hem ook heeft geleerd: ,,Ik geen enkele klasse waarin titelkandidaten al zo veel punten hebben verspeeld. Iedereen kan van ze winnen.”

Thuis had Woudrichem met maar liefst 0-6 verloren van EBOH. Toch liet trainer Gerrie Schaap het woord revanche niet vallen tijdens de wedstrijdbespreking. ,,Ik heb vooral benadrukt om met dezelfde bezieling, beleving en intensiteit te spelen als tegen De Zwerver.” Afgelopen zaterdag werd met 3-0 gewonnen. Schaap kreeg vooral in de eerste helft zijn zin. Maar met het uitvallen van sterkmaker Wilty Schaap ging er in tactisch opzicht een en ander mis. ,,We hadden afgesproken dat we bij spelhervattingen van hun doelman in zouden zakken, zodat hun backs niet de vrijheid zouden krijgen om gevaarlijk te worden via de vleugels. Eén keer waren we toch te eager, stonden er een paar te hoog. Het kostte ons de gelijkmaker.” De winnende van EBOH was een persoonlijke teleurstelling voor doelman Aljan Dekker. Niet de grootste onder het keepersgilde, hij kon niet goed bij een indraaiende bal uit een hoekschop en sloeg de bal tegen de touwen.