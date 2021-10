Wilhelmina’26 haalt met eerste treffer drie punten binnen

In de thuiswedstrijd op sportpark De Ebbe scoorde Wilhelmina’26 het eerste doelpunt van dit seizoen. Dit leverde de ploeg uit Wijk en Aalburg ook de eerste drie punten in de competitie op.

Wilhelmina’26 – Tricht 1-0 (0-0). 88. Tim de Laat (pen.) 1-0.

Bijzonderheid: De eerste competitietreffer van de Kanaries leverden drie punten op. Die werd geboren vanaf de strafschopstip, binnengeschoten door Tim de Laat na een handsbal. “Een opluchting dat we hebben gewonnen”, vond trainer Hans de Jong, “en dat was ook nodig na twee kansloze nederlagen. We hebben er ook elke minuut voor geknokt, ook dat was winst.”

De Zwerver – Sleeuwijk 3-0 (2-0) 30. 1-0 43 (pen.) 2-0 75. 3-0.

Bijzonderheid: In Kinderdijk kinderlijk eenvoudig de punten ophalen, dat was er dus voor Sleeuwijk niet bij. De cijfers lijken alleszeggend, maar dat was niet het geval. “We waren redelijk aan elkaar gewaagd”, vond Sleeuwijk-trainer Antoin van Pelt, “en na de rust hadden we ook een veldoverwicht. Maar we konden geen vuist maken.”

Drechtstreek – Woudrichem 1-2 (1-1) 6. Tim Saaman 0-1 25. Joey Hakkesteeg 1-1 49. Tim Saaman 1-2. Rood: 29. Dion Warner van Drechtstreek.

Bijzonderheid: Dion Warner was kort voor het halfuur even de weg kwijt. Hij maakte een overtreding, na zijn gele prent ontstond er enig tumult. Wéér geel, inrukken. “Aan de ene kant kwam dat goed uit, aan de andere kant moet met een mannetje meer goed mee om kunnen gaan”. Zegt Gerrie Schaap, trainre van Woudrichem. “Dat bleek dus een lastig verhaal, de rust ontbrak bij de rust om het netjes uit te spelen.” Uiteindelijk werd toch de winst gepakt door treffers van Tim Saaman en uitstekend keeperswerk van Ajan Dekker.

Wieldrecht – Altena 1-1 (1-0) 30. 1-0 70. Corné van Rosmalen 1-1.

Bijzonderheid: Altena incasseerde zijn eerste tegentreffer in deze competitie. “Een prachtig doelpunt, niks tegen te beginnen”, zag aanvoerder Julian Geelhoedt, die voor rust zijn ploeg te weinig de bal zijn werk liet doen. “In de tweede helft deden we dat veel beter, speelden we ons eigen spel.” Dat leverde een verdiende gelijkmaker op, gescoord door Corné van Rosmalen.

SVW - Roda Boys/Bommelerwaard 1-1 (1-1) 30. Armand Selmani 0-1 34. Denzel Libretto 1-1. Rood: 85. Adem Kahraman van SVW.

Bijzonderheid: Ook in de tweede uitwedstrijd van de ploeg uit Aalst haalde de thuisclub niet met een volledig elftal het eindsignaal. Maar ook deze keer kon Roda Boys daar niet optimaal van profiteren. “Bij De Zwerver hadden we moeten winnen, was er nog een halfuur te gaan”, herinnert trainer Jan van Grinsven nog al te goed. “En toen hebben we een voorsprong uit handen gegeven. Vandaag was dat anders, het gebeurde in de slotfase. De tijd was te kort om daarvan te profiteren.” Dat profijt trekken had volgens de oefenmeester eerder moeten gebeuren. “Als ze bij SVW zeggen dat ze blij waren met een punt, dan weet je het al: we hebben te veel kansen laten liggen.”