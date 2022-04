Wilhelmina’26 speelt gelijk door twee afgekeurde doelpunten

Wilhelmina’26 – Drechtstreek 1-1 (1-0). 12. Maverick van Maaren 1-0, 73. Patrick Kunst 1-1.

Het eerste halfuur speelden de Kanaries heel aardig. En dat leverde maar liefst drie doelpunten op, maar twee werden door scheidsrechter Cakir geannuleerd. De treffer van Maverick van Maaren mocht er zijn, dankzij de prachtige steekpass van Bart Jongejan. Pas vlak voor rust werd Drechtstreek gevaarlijk, moest doelman Carlo van den Beukel zijn kunnen tonen. Van den Beukel kwam na rust ook nadrukkelijk in beeld, niet in positieve zin. Na een voorzet grabbelde hij naar de bal, die viel voor de voeten van Patrick Kunst. En die wist er wel raad mee.

,,Na rust hebben we veel te weinig laten zien”, vond aanvoerder Kevin van Esch. ,,Dat is ons al meer overkomen dat we in de eerste helft aardig ballen, maar daarna niet meer.”

Woudrichem – Heukelum 1-3 (0-2). 4. Benjamin Meijdam 0-1, 45. Sil van Putten 0-1, 75. Danny Schaap 1-2, 90+3. Reduan Berghout 1-3.

Woudrichem is de laatste weken niet in goeden doen. ,,Er zitten zo veel spelers in de lappenmand dat ik vandaag twee spelers die niet fit toch op moest stellen”, zegt een geplaagde trainer Gerrie Schaap. En dan kan het misgaan, ook een laagvlieger als Heukelum. ,,Maar de manier waarop was niet wat was afgesproken. We zouden de ruimtes klein houden, voetballend geen fratsen uithalen. Maar vlak voor rust gebeurde dat twee keer niet. Dan heb je dus zwaar te halen.” Te zwaar dus. Woudrichem kijkt met een schuin oog naar beneden. ,,Die ploegen pakken allemaal punten, Heukelum voorop. De komende zeven wedstrijden moeten we vol aan de bak om ellende te voorkomen.”

Sleeuwijk – De Zwerver 4-0 (2-0). 31. Akram Mahamed 1-0, 43. Maik Kemmeren 2-0, 66. Boris Pijlman 3-0, 88. Lennard Pierhagen 4-0.

Ongekende weelde voor laagvlieger Sleeuwijk: scoren is in de regel een hels karwei voor de zwart-witten. ,,En vandaag. Ook nog eens tegen De Zwerver. Het is heen knappe prestatie”, vindt trainer Antoin van Pelt. Met de wind mee besloot de thuisclub om volgasvoetbal te spelen. ,,We zaten er bovenop, hebben onze tegenstander geen rust gegund. Dan moet je het geluk dat je jezelf daarvoor beloond. En dat gebeurde dus.” In de tweede helft ramde Boris Pijlman met bal boven in de hoek het laatste geloof in een punt uit de gasten. Euforie na afloop. Tegerlijkertijd: ,,Wat is dit een rare competitie, er gebeuren de gekste dingen. We zijn er nog lang, maar we zijn wel op de goede weg.”

Altena – Arkel 1-1 (0-0). 58. Johnny Schouten 1-0, 70. Youri de Jong 1-1.

Arkel is een degradatiekandidaat, maar de ploeg had vorige week tegen Woudrichem zelfvertrouwen getankt. En dat betaalde zich uit in Nieuwendijk. Dat mocht Altena zichzelf aanrekenen, want er werden meer dan genoeg kansen geschapen om de drie punten in eigen huis te houden.

Roda Boys/Bommelerwaard – SVW 4-3 (2-1). 6. Jelle Schols (e.d.) 0-1, 14. Mo Nikbakht 1-1, 42. Armans Selmani 2-1, 75. 3-1, 78. 3-2, 79. Armand Selmani 4-2, 90+2. 4-3. Bijzonderheid: In de 71e minuut stopt Jamil Kools, doelman van Roda Boys, een strafschop.

Jan van Grinsven, trainer van Roda Boys, had enorm genoten van deze topper. ,,Voetballen tegen SVW zijn altijd prachtige potten, zo heb ik gemerkt. Beide ploegen willen heel graag, hebben respect voor elkaar. Dit was puur genieten. Alles zat erin. Prachtige doelpunten, een eigen doelpunt van onze kant. Jamil Kools die bij de stand 2-1 een strafschop keert. Hier kom je voor naar het voetballen. En krijg je ook nog eens prachtig weer toe. Wat wil je nog meer? ,,Drie punten, misschien? Ook dat toch, dus gaan we over SVW heen en staan we in pole position voor de titel.”