Willem II-aanvaller Yozgat werkt in de nacht, scoort overdag: ‘Voetbal, je kunt me er voor wakker maken’

De Tour de France win je in bed. Een gevleugelde uitspraak van Joop Zoetemelk. Hij kon het weten, want op 20 juli 1980 kreeg hij in Parijs het geel omhangen. Rusten is voor elke sport belangrijk element om optimaal te kunnen presteren. Baya Yozgat is kennelijk de uitzondering op de regel, zo liet hij ruim anderhalve week zien. Zijn bed had de 34-jarige aanvaller niet eens gezien. Eerst nachtdienst gedraaid als operator. Thuis gedoucht, koffie gedronken om die zaterdag als leider en trainer van Willem II onder dertien om negen uur weer zijn spelers te begeleiden. Daarna met zijn kinderen boodschappen gedaan. Terug naar de club, om half drie met de Tricolores voetballen tegen stadgenoot sc ’t Zand. Vierkante ogen? Niks ervan, hij was zo scherp als een havik en had met twee doelpunten een belangrijk aandeel in de 4-3 zege. Daarna een uur of vijf pitten, toen wachtte de volgende nachtdienst op hem.