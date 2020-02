Willem II AV-trainer kan puzzel niet oplossen en verliest met harde cijfers in Hendrik-Ido-Ambacht

Dongen zat. - SSC’55 1-3 (1-2) 10. Dongen zat. 1-0, 25. Boyd de Jong 1-1, 44. Joey van Veldhoven 1-2, 89. Kevin Knippels 1-3.

Bij SSC’55 zijn de pijlen inmiddels gericht op de nacompetitie. Daarvoor wil de ploeg van trainer Nigel Branderhorst in de top vier eindigen, wat (zo goed als zeker) recht geeft op het toetje. “Dat is zeker mogelijk, want alle tegenstanders (op SCO na, red.) staan lager dan ons. Tegen Dongen hebben we weer een stap in de goede richting gezet.”