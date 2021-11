Willem II geeft voorsprong weg zonder een schot op doel tegen te krijgen

Willem II – Margriet 1-1 (1-0) 7. Hicham Mokthari 1-0 80. 1-1.

Bijzonderheid: Niet eenmaal schoot Margriet op doel, en toch viel de gelijkmaker. ,,Het was een voorzet, de bal dwarrelde het doel in”, zag trainer Yavuz Cosar. ,,Onze keeper zag er niet goed uit. Margriet had voor het doel niks gepresteerd. Toch punten inleveren, dat is zuur.”

Beesd – Well 1-2 (1-0) 1-0 60. Francois Toonen (pen.) 1-1 78. Sven Schriever 1-2.

Bijzonderheid: Voor de rust was Beesd beter, kende Well enig fortuin toen de bal op de lat belandde. ,,In de tweede helft waren wij bovenliggend”, zag leider John van der Have. ,,In de slotfase stelde Nick van Hemert met een geweldige redding de drie punten veilig.”

Kerkwijk - FC Tilburg 1-3 (0-3). 30. 35. 40 70. Aart de Jong (pen.) 1-3

Bijzonderheid: FC Tilburg speelde tactisch een ongebruikelijk spelletje, zag leider Marc Bijl. ,,Ze liepen allemaal kriskras door elkaar heen. Daar hadden we in de eerste helft helemaal geen vat op, het kostte ons drie doelpunten. In de rust ingegrepen, daarna ging het prima.” Toen was het leed al geschied.