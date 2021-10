Willem II hield stand tegen Drunense opleving

Bijzonderheid: Toen Hicham Mokthari de marge met FC Drunen naar drie doelpunten had geschoten, ging trainer Yavuz Cosar lekker achterover leunen in de dug-out. Kostje leek gekocht, maar acht minuten later wat plotsklaps toch een wedstrijd geworden: 3-2. ,,FC Drunen drong nog even aan, maar na ons vierde doelpunt was ook dat voorbij”, aldus de oefenmeester. ,,We hebben dik verdiend gewonnen.”