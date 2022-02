Willem II houdt voor de tweede wedstrijd op rij de nul, Kerkwijk haalt uit

Dit kalenderjaar hebben de mannen van trainer Yavuz Cosar in zijn competitiewedstrijden nog geen tegentreffers hoeven te incasseren. Zo werd vorige week met 0-1 gewonnen bij OSC’45. ,,Dat we tegen deze ploeg de nul houden, is een heel knappe prestatie. Oss’20 zie ik als een kampioenskandidaat. We hebben dit voor elkaar gekregen door voor elke meter te strijden, daardoor weinig ruimte weg te geven. En dat negentig minuten lang. Ik had het van te voren ook voorspeld: ‘Jongens, we blijven thuis ongeslagen.” Voelt de remise als een overwinning? ,,Nee. Maar Oss’20 heeft het wel als een nederlaag ervaren.”