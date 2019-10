Willem II krijgt te weinig in Dordrecht, Olympia'60 kan terug naar tekentafel na tweede nederlaag op rij

GSC/ODS – Willem II 2-1 (1-1) 20. 1-0 Gilly Vandeloo, 35. Nathan van der Horst 1-1, 86. 2-1 Wesley van de Wiel.

“Van klasseverschil was geen sprake”, doelde Willem II-trainer Mustafa Demirtas op de ranglijst. “We hadden minstens een puntje verdiend.” Nadat Van der Horst voor de gelijkmaker had gezorgd, leek in de 86e minuut een enorme stunt in de maak. “Ons doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel. Volgens mij onterecht. We waren even uit het lood geslagen, en in de tegenaanval viel de 2-1.”