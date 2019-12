Willem II laat diep in blessuretijd eerste zege uit handen glippen, Van den Hoven bezorgt SSC'55 punt

zaterdag 3D BLC morst dure punten tegen Capelle, Haaften en NOAD'32 vermaken het publiek

21:54 Het duel tussen Haaften en NOAD'32 was een wedstrijd waar werkelijk alles wat voetbal aantrekkelijk maakt in zat. Het sterkere NOAD'32 stuitte in de eerste helft met name op Haaften-doelman Wesley van Eck. Na rust vergat Haaften zich te belonen met een overwinning en daarmee de aansluiting bij de onderkant van de middenmoot. Bovenin verspeelde BLC twee dure punten tegen nummer 11 SV Capelle.