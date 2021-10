Willem II wint met ruime cijfers van TOP

Bijzonderheid: Het is heel lang geleden dat Willem II een zevenklapper produceerde. Daar zag het vlak na de hervatting niet naar uit. ,,Toen scoorde TOP tegen, was het 3-2”, zag trainer Yavuz Cosar. ,,Een paar minuten duurde die spanning, maar toen we de marge weer naar twee hadden vergroot, knakte er iets bij onze tegenstander. Konden we er nog eens drie bij prikken.”