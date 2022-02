Winderige derby eindigt onbeslist

De derby tussen de twee clubs in de buurt van Oss werd op een winderig sportpark De Rijsbos afgewerkt. ,,In de eerste helft ging het nog wel maar in de tweede helft was het erg rommelig’’, sprak Mosa’14-speler Max de Hommel. ,,We kwamen er niet meer goed onderuit gevoetbald en de grootste kansen waren voor SBV.’’

De derby speelde voor de selectie van SBV volgens de trainer niet. ,,Ik heb ze er in ieder geval niet over gehoord’’, sprak trainer Sander Strik. Zijn ploeg kwam al vroeg op voorsprong en na de gelijkmaker van Mosa’14, komt zijn ploeg in de tweede helft tot 4 keer goed voor het doel. ,,Maar die maken we niet af, er stonden meer toeschouwers op het veld dan spelers. Het is wel iets om op voort te borduren, maar daar moeten ze in de training ook scherp op zijn.’’