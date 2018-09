Winnend GVV'63 loopt rood aan, kickstart helpt Haaften aan zege

Moment van de wedstrijd: Bij de stand 1-0 kroop GDC door het oog van de naald toen Asperen de bal tegen de paal schoot. Bijzonderheid van de wedstrijd: Erik den Ouden en Benjamin Vos hadden aangegeven niet meer voor het eerste uit te willen komen, toch waren ze er vandaag weer bij. We hebben ze over kunnen halen”, zei GDC-elftalleider Jordy Naaijen.

Moment van de wedstrijd: In de slotfase ontstond er vier minuten voor tijd een opstootje bij de cornervlag. Toen de kruitdampen waren opgetrokken, stonden er nog maar negentien spelers op het veld. GVV-spelers Bjorn van Bruchem en Nick Ekelmans en Vuren-speler Ben Dami moesten na een rode kaart het veld verlaten. Bijzonderheid van de wedstrijd: Matthijs Libbers viel in de 65e minuut in. ,,Hij zou niet meer voetballen, maar hij miste het toch”, vertelde GVV-trainer Denny van Geffen. ,,Na een goed gesprek is hij weer begonnen. Hij is er blij mee, wij ook. Fijn om een spits erbij te hebben.”