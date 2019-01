Wissing nieuwe hoofdcoach van SCG’18

Wissing kon niet voorkomen dat de Rosmalenaren als hekkensluiter van de derde divisie zondag in gingen. Wissing wordt de eerste echte hoofdcoach van SCG’18. De fusieclub uit Sint-Michielsgestel ging het eerste seizoen in met Aschwin van Kessel en Jürgen Gerrits, de coaches van SCI en Sint-Michielsgestel waaruit SCG is ontstaan. De fusieclub presteert goed in de derde klasse C en staat tweede.