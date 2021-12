Witte rook uit Dongen: Erbas blijft langer aan als hoofdtrainer van derdedivisionist

Hechte band

De oefenmeester glundert ook van oor tot oor. ,,Ik ben heel erg blij dat ik nog een seizoen kan blijven als trainer. Het klikt gewoon heel erg goed, dus we waren er vrij snel uit. De relatie met de spelersgroep is prima", licht Erbas, die tien jaar lang in het vlaggenschip van Dongen speelde, toe. ,,We weten waar we als staf, bestuur, technische commissie en dus als club naartoe willen. Het afbreukrisico is natuurlijk groot, als je al zolang bij een club betrokken bent. Het tegendeel is gebleken, want we plakken er nog een vierde seizoen aan vast. Dat voelt heel goed en ik ben er ook wel trots op.”