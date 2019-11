WNC buigt in slotminuten achterstand om, Nivo Sparta wil sprong maken op ranglijst

zaterdag 1CWNC kroop bij Papendrecht door het oog van de naald. Het boog in de laatste minuten een 2-1 achterstand om in een 2-3 overwinning.

Almkerk - Nieuw Lekkerland 0-3 (0-0). 59. Harold Vrolijk 0-1, 81. Harold Vrolijk 0-2, 90. Damiën Muller 0-3.

“Het was een gelijkopgaand duel en tot de 0-0 was er ook niks aan de hand. We maakten zelfs nog de 1-0 (door Molenschot red.) maar die werd afgekeurd hoewel het een zuivere goal was. Vervolgens laten we ons verrassen door een verre ingooi en maken zij uit het niets de 0-1”, deed Almkerk-trainer Ad van Seeters na afloop zijn verhaal.

GRC 14 - Terneuzense Boys 2-1 (1-0). 43. Ricky Veroon 1-0, 57. Michael van den Oever 2-0, 73. Miroslav Peric 2-1 (pen.).

,,Dit moesten we winnen. Nu hebben we al elf punten en dat is behoorlijk goed van ons zo’n start van de competitie”, sprak GRC 14-trainer Piet de Kruif die weer over zijn aanvalsduo Michael van den Oever en Ousmane Traoré kon beschikken. Bij GRC 14 maakte ook Henri Versteeg, na een jaar blessureleed, tien minuten voor tijd zijn rentree.

Heerjansdam - Nivo Sparta 0-0 (0-0).

,,Een goed resultaat tegen een gedegen eersteklasser. Een goede teamprestatie”, noemde Nivo Sparta-trainer Theo de Boon het gelijkspel. Langzaamaan komt er bij Nivo Sparta ook wat meer blos op de wangen. Voor het eerst stond Rob Goesten na zijn vingerblessure op het doel en dat bracht de nodige rust met zich mee. Ook Erik van Beekveld maakte twintig minuten voor tijd zijn rentree. De Boon hoopt in de komende vier wedstrijden aansluiting te krijgen. ,,Die wedstrijden moeten negen punten opleveren. Dat is nu onze doelstelling.”

Papendrecht - WNC 2-3 (1-1). 3. Emilio Prieto 0-1, 24. Djerrel Saffignani 1-1, 81. Nick Kamerling 2-1, 88. Willem-Paul van der Heijden 2-2, 90+1 Emilio Prieto 2-3.

,,In de eerste helft speelden we goed. Met een hoog baltempo. Maar we vergaten nog meer goals te maken. We kregen wel vier superkansen”, vertelde WNC-trainer Cor Prein die zijn team ook nog twee keer de lat zag raken.



,,Na rust speelden we slecht en kwamen we uit een corner op achterstand. Dat zie je altijd al je zelf niet scoort”, vervolgde Prein. Zijn team leek de boot in te gaan, maar het was Willen-Paul van der Heijden die met de buitenkant van zijn schoen na een inzet van Prieto gelijk maakte: 2-2. Prein: ,,Toen klapten we al in onze handen natuurlijk. Dat we dan in de extra tijd via Gideon Emanuels het potje nog uithalen was boven verwachting.”