WNC en Almkerk pakken broodnodige punten, Nivo Sparta blijft opnieuw met lege handen

Montfoort’19 - WNC 1-2 (0-1). Gideon Emanuels 0-1, 87. Don Mimpen 1-1, 90+2 Nehemia Sanaky 1-2.

,,Dit hadden we nodig”, klonk WNC-trainer Cor Prein blij. ,,Na rust hadden we het iets moeilijker doordat Montfoort'19 de lange bal hanteerde. We lieten het na om de 0-2 te scoren en dan wist je dat de gelijkmaker kon vallen. Dat gebeurde net voor tijd.” Totdat daar Nehemia Sanaky was. Hij ving een uittrap van de keeper op en schoot van ver de 1-2 binnen.

Almkerk - Nivo Sparta 3-2 (2-2). 5. Bart Dirven 1-0, 20. Frenk Schaap 1-1, 30. Schaap 1-2, 43. Jonathan van Eerd 2-2, 57. Dirven 3-2.

,,We werkten hard, ik zag een Almkerk met een goed moraal”, aldus Almkerk-trainer Ad van Seeters. ,,Na de 1-0 hadden we door moeten gaan maar we zakten terug. Dat moet er toch uit bij ons.”

Nivo Sparta-trainer Theo de Boon zag zijn team in de eerste helft goed spelen ondanks dat er na vier minuten al tegen een 1-0 achterstand werd aangekeken. ,,Heel zuur dat we die voorsprong niet tot de rust konden bewaren. Op basis van de eerste helft hadden we de drie punten binnen moeten slepen. Het zijn zware tijden maar het komt goed.”

GRC 14 - SVL 1-1 (1-0) 28. Max Opsteeg 1-0 (strafschop), 70. Rik van Leeuwen 1-1. Rood: Jorrit Fiegen en Rik van Leeuwen (SVL).

GRC 14-trainer Piet de Kruif sprak van een teleurstelling. ,,We speelden lang tegen tien man en hadden daardoor moeten winnen.” GRC 14 kende zelf na een half uur personele problemen door het uitvallen van sterkhouder Michael van den Oever. ,,Die kwam met zijn hoofd tegen een tegenstander. Hij is naar het ziekenhuis overgebracht, het zag er niet goed uit", aldus De Kruif.