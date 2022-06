WNC haalt nacompetitie en begint zaterdag tegen RVVH

SVL - WNC 0-2 (0-1). 39. Mirel Ibrahimovic 0-1, 81. Ibrahimovic 0-2 (strafschop).

Op de slotdag haalde WNC bij SVL nog een 0-2 overwinning op. Omdat Sliedrecht ‘slechts’ 1-1 speelde tegen FC Breukelen, schoof de ploeg uit Waardenburg op de ranglijst een plaatsje op en eindigde zodoende als derde.

,,Eind goed al goed”, bestempelde WNC-trainer Cor Prein het slotakkoord in Langbroek. ,,Dat we derde zijn geworden is mooi meegenomen. We mogen nu thuis beginnen. We hadden het overigens niet verwacht dat we nog derde zouden worden.”

Almkerk - Roda ’46 2-2 (2-1). 5. Jelle Stalenhoef 1-0, 30. Remy Roodenburg 2-0 (strafschop), 40. 2-1, 75. 2-2.

,,We hebben leuk voetbal op de mat gelegd. We wilden ook per se goed afsluiten”, aldus Almkerk-trainer Ad van Seeters. ,,Na rust hebben we in het laatste deel overigens alleen maar tegen gehouden. We moesten vandaag ook terugvallen op jongens die al een wedstrijd hadden gespeeld en dat was op het laatst te zien.”

Huizen - Nivo Sparta 0-2 (0-1). 20. Bart Goesten 0-1, 65. Dennis van Meurs 0-2.

Nivo Sparta zorgde voor een verrassing door de kampioen op eigen terrein te verslaan. ,,We hebben goed georganiseerd gespeeld. Super blij met deze overwinning”, was trainer Niels Blom in zijn sas. ,,We staan mooi gedeeld vijfde, zeg maar de ‘best of the rest’. We wilden deze wedstrijd ook niet laten lopen.”

Montfoort SV ’19 - GRC 14 3-1 (1-0). 30. Stan van Tilburg 01, 70. Christiaan Perrier 1-1, 80. Mikey van Oostrom 2-1,83. Teun Ros 3-1.

Tot aan de 70e minuut koesterde GRC 14 nog een 0-1 maar een foutje in de verdediging hielp alle hoop om zeep. ,,Van tevoren hadden we ons voorgenomen om er voor te gaan. Maar na de 1-1 was het natuurlijk helemaal over”, aldus GRC-trainer Piet de Kruif. Officieus was GRC vorige week al gedegradeerd maar een wonder zou de fusieclub nog in de nacompetitie kunnen aanmonsteren. Dan zou het met forse cijfers moeten winnen en FC Breukelen fors moeten verliezen. Het gebeurde niet. Piet de Kruif berustte in de degradatie. ,,Het is een jaar geworden met veel blessures en dan heb je ook nog eens een smalle selectie”, pakte De Kruif het seizoen samen.