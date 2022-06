WNC in nacompetitie naar halve finale

1CWNC heeft de eerste horde richting een plaats in de hoofdklasse genomen. Het overwon RVVH met 2-1 en komt volgende week in de halve finale, weer op eigen sportpark, uit tegen ONS Sneek dat Brielle met 3-1 versloeg.

WNC - RVVH 2-1 (0-0). 48. Gideon Emanuels 1-0, 69. Papito Merencia 1-1, 74. Roman Rahmani 2-1.

WNC en RVVH kwamen pas in de tweede helft op stoom. In het eerste deel zag het publiek een feller RVVH maar de beste kansen waren wel voor WNC. Direct na rust vond Gideon Emanuels het doel. Na een mooie aanval via Kay van de Bogaard rondde de spits keurig af: 1-0. Vanaf dat moment werd het ook een wedstrijd. RVVH antwoordde met de gelijkmaker waarbij WNC-doelman Dick van Loon niet geheel vrijuit ging hoewel de bal net voor hem opstuiterde: 1-1. WNC liet zich niet uit het veld slaan en zocht naar een opening. Die vond een kwartier voor tijd Roman Rahmani: 2-1. Onder hoogspanning en onder de uitstekende leiding van scheidsrechter Harold van de Ketterij werd de wedstrijd uitgespeeld waarbij er voor beide doelen zich nog een paar hachelijke momenten afspeelden.

Matchwinnaar Roman Rahmani was in de wolken. ,,Het was een moeilijke wedstrijd. Maar we hebben twee mooie goals gemaakt”, sprak de Utrechter. Hij hoopt volgende week ook ONS Sneek te kunnen verslaan want hij heeft een missie. ,,Ik zou graag in de finale tegen DUNO spelen. Daar is Anoush Dastgir nog trainer en die is ook bondscoach van het Afghaanse elftal. Ik ben zelf ook Afghaan. Dus dat wordt leuk. Hij is wel een tactisch meesterbrein. Ik kijk er naar uit.”

WNC-trainer Cor Prein was uiteraard ook tevreden. Dat het in de eerste helft niet zo florerend was kwam omdat zijn team weinig risico wilde nemen. ,,Al kregen we wel een aantal mogelijkheden. In de tweede helft hebben we het geweldig gedaan. De goal valt snel en dat was ook meegenomen.”

Prein heeft geen idee wat hij volgende week moet verwachten van het duel met ONS Sneek dat in de reguliere competitie (hoofdklasse B) als veertiende eindigde. ,,We gaan het wel zien”, was zijn korte reactie.