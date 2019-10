WNC-keeper Kaasjager gaat niet gebukt onder zijn lengte: ‘Ik heb andere dingen ontwikkeld’

Zondag 5D Fietsende scheids­rech­ter halfuur te laat bij SVSOS vanwege foutje in de route

6 oktober Het treffen tussen SVSOS en DOSKO 32 begon zondagmiddag iets later dan de bedoeling was. De scheidsrechter van dienst was vol goede moed op de fiets gesprongen in Tilburg. Hij kwam er tijdens zijn tocht naar Biest-Houtakker achter dat een cruciale weg was afgesloten.