WNC klopt Heerjansdam, forse nederlagen voor Nivo Sparta, GRC 14 en Almkerk

zaterdag 3D SV Capelle schrikt van uitvallen Christian van Hilst, Niels Nagtzaam helpt BLC voorbij GDC

20:13 Een akelig moment in Gameren. In de 50ste minuut raakte SV Capelle-speler Christian van Hilst zijn evenwicht kwijt en viel vervolgens met zijn hoofd bovenop de knie van Bouma. “Iedereen was even in paniek. De AED werd erbij gehaald, een ambulance gebeld. Die is het veld opgereden. Christian was toen al opgekrabbeld. In het ziekenhuis is een hart- en een hersenfilmpje gemaakt", aldus SV Capelle-trainer Antoin van Pelt.