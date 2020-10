WNC koploper na derbywinst

WNC - Nivo Sparta 3-0 (1-0). 13. Nehemia Sanaky 1-0, 54. Jesse Dibbets 2-0. 56. Emilio Prieto 3-0.

WNC zegevierde in de Waalderby en nam en passant de kop over van Nivo Sparta. ,,Zeker verdiend en niet geflatteerd”, vond WNC-trainer Cor Prein. ,,Ik denk dat we over de hele wedstrijd gezien één kansje hebben weggegeven.” Dat WNC nu aan kop gaat is even genieten, vindt Prein. ,,Maar volgende week weten we meer als we tegen Sliedrecht spelen. Dan weten we hoe we er echt voor staan.”

Nivo Sparta raakte de ongeslagen status kwijt. Niels Blom, de debuterende coach bij Nivo Sparta, was teleurgesteld maar hervond zich snel. ,,Maar dit kan gebeuren. In de eerste helft vond ik dat er niet zoveel aan de hand was. Maar met de 2-0 gaven we het weg en omdat de 3-0 ook al snel viel was het helaas over en uit voor ons. Maar WNC is wel een goede ploeg.”

SVL - Almkerk 2-0 (1-0). 40. Jonathan van Eerd 1-0 (e.d.), 75. Willem Baay 2-0.

,,Een zure en onverdiende nederlaag. De eerste helft was onze beste helft tot nu toe. We hadden veel balbezit. Een ongelukkige eigen goal waar een volkomen onterechte vrije trap voor SVL aan de basis lag. En de 2-0 was een zondagsschot”, aldus Almkerk-trainer Ad van Seeters. Hij zag zijn ploeg wel aardig wat kansen scheppen. ,,Helaas waren we in de eindfase niet scherp genoeg.”

Van Seeters had zich wel geërgerd aan zijn collega-trainer. ,,Dat zie je tegenwoordig heel veel dat jonge trainers om gele kaarten vragen. Er is geen enkel respect meer.”

GRC 14 - LRC Leerdam afgelast wegens corona besmetting bij LRC Leerdam.