WNC maakt het gaatje met Huizen en Zuidvogels kleiner

WNC is tegen Roda’46 met de schrik vrijgekomen. Het moest terugkomen van een 0-2 achterstand. Pas in de extra tijd schoof Eyoub Allaoui de Waardenburgers naar de winst. ,,We vergaten geweldige kansen te benutten. Zelfs een één op één situatie binnen de vijf misten we nog. Ja, en in die gevallen scoort de tegenpartij. Zo gaat dat. Maar we hebben drie punten en de concurrentie heeft steken laten vallen”, aldus WNC-trainer Cor Prein.