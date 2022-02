WNC neemt ‘lastig’ Almkerk met gemak

1COpnieuw bleef Almkerk verstoken van een overwinning. WNC was de Almkerkers de baas en trok met een 0-3 zege huiswaarts. Almkerk wacht zodoende nog steeds op de eerste zege en WNC bleef door de winst in het spoor van de top-drie.

Almkerk - WNC 0-3 (0-1) 12. Efe 0-1, 70. Van Den Bogaard 0-2, 84. Soepnel 0-3.

,,Een mooie open wedstrijd waarin we veel energie hebben gestoken”, sprak Almkerk-trainer Ad van Seeters. In de eerste vijf minuten kreeg zijn ploeg een paar honderd procent kansen. De eerste goal van WNC was een paar meter buitenspel volgens Van Seeters. ,,WNC sprong veel efficiënter om met de kansen.”

,,Almkerk uit is altijd lastig maar we zijn niet in de problemen geweest”, vond WNC-trainer Cor Prein. Prein vond wel dat zijn team twee penalty’s was onthouden.

FC Breukelen - Nivo Sparta 1-2 (0-1). 28. Schaap 0-1, 65. Versloot 1-1, 74. Schalkx 1-2.

,,Een zwaarbevochten zege maar wel verdiend”, aldus Nivo Sparta-trainer Niels Blom. Zijn ploeg had het na rust wel even moeilijk. ,,De thuisclub zette druk en uit het niets werd het gelijk.” Op het laatst was het bij de FC Breukelen alles of niets maar de 1-2 kon worden behouden.

Huizen - GRC 14 3-0 (2-0). 20. Van Der Veldt 1-0, 26. Aktaoui 2-0, 58. Lo-Asiou 3-0.

Huizen was een maatje te groot voor GRC 14. ,,Een zeer goede ploeg. We accepteren de nederlaag. Maar we hebben er wel alles aan gedaan”, stelde GRC 14-trainer Piet de Kruif. Bij 2-0 raakte Mitchell Bastiaansen voor GRC 14 de lat. ,,Als we toen 2-1 hadden gemaakt, kom je misschien anders in de wedstrijd”, mijmerde De Kruif.