WNC pakt ook uit bij Nieuwenhoorn de drie punten

WNC-trainer Cor Prein moet ook met de ogen knipperen. ,, Dit is niet normaal”, klonk het lachend direct na afloop in Nieuwenhoorn wijzend naar de fraaie positie. Toch plaatste hij gelijk maar een nuancering. ,,Het is een momentopname. We zijn nog maar net bezig”, probeerde hij maar met beide benen op de grond te blijven.

De overwinningsgoal kwam pas in de extra tijd tot stand. Uit een corner wist Roman Rahmani de doelman van Nieuwenhoorn te verschalken. ,,Ik denk dat het een typische 0-0 wedstrijd was. Het ging aardig gelijk op. Nieuwenhoorn was wel wat beter in de omschakeling”, aldus Prein. Dat de 0-1 in de extra tijd viel was natuurlijk voor de thuisclub heel zuur. ,,Maar voor ons des te lekkerder.”