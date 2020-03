WNC rommelig langs GRC 14: ‘Erg gemakkelijk ging het niet, maar dat is nooit bij ons’

1C ZaterdagIn de Eerste klasse C is het momenteel spannend. Tussen de vijfde en de twaalfde plek zitten namelijk maar drie punten. Een overwinning kan dus veel betekenen.

GRC 14 - WNC 0-1. 34. Emilio Prieto 0-1.

WNC was in de zespuntenwedstrijd de sterkste. ,,Het zijn lekkere drie punten. Erg gemakkelijk ging het niet maar dat is nooit bij ons”, sprak trainer Cor Prein. In de eerste helft was het rommelig met aan beide kanten kansen. Emilio Prieto vond voor WNC een gaatje: 0-1. WNC verzuimde na rust het duel vroegtijdig in het slot te gooien. Prein: ,,Toen gaven we zelf niets weg maar kregen ook wel drie verschrikkelijk goede mogelijkheden. Daar gingen we te gemakkelijk mee om. Dat was jammer.”

GRC 14 dreigt door her verlies in de hoek te komen waar de klappen vallen. ,,Maar daar zijn we bij GRC 14 wel aan gewend. Elk jaar moeten we vanuit die positie terug zien te komen en dat is ook elke keer gelukt”, blijft trainer Piet de Kruif hoopvol. GRC 14 verloor dan wel maar De Kruif moest positief zijn. ,,Er is hard gewerkt. In de eerste helft hebben we veel gecreëerd. De kansen worden niet expres gemist.” Dat zijn team in de gevarenzone staat kan volgende week zomaar anders zijn. ,,Het staat allemaal dicht op elkaar. En er zijn nog negen wedstrijden.”

Sliedrecht - Nivo Sparta 3-1 (2-0). 3. Bas van Stokkom 1-0, 34. Dennis Verhoef 2-0, 86. Luciano van Harlingen 3-0, 87. Mohammed Nikbahkt 3-1.

De droom, het bij winst behalen van de periodetitel, werd bij Nivo Sparta na drie minuten al ruw verstoord. Toen nam Sliedrecht namelijk al een 1-0 voorsprong. ,,We hadden graag in de wedstrijd gegroeid maar met zo’n snelle tegengoal tegen een topploeg als Sliedrecht wordt het dan gelijk moeilijk”, keek Nivo Sparta-trainer Theo de Boon terug. Toen vervolgens na een half uur ook nog de 2-0 werd gemaakt was het sprookje feitelijk voorbij. De Boon: ,,Het zou een leuk toetje zijn geweest maar het mocht niet zo zijn. Handhaven is en blijft echter onze grootste prioriteit.”

Papendrecht - Almkerk 1-1 (1-0). 42. Jay Luciano 1-0 (strafschop), 49. Bart Dirven 1-1. Bijzonderheid: Bart Dirven mist voor rust een strafschop.