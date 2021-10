WNC speelt slap maar pakt de punten en houdt aansluiting met de top

1CWNC raakt op stoom. De Waardenburgers pakten de derde zege: 2-0 tegen Woudenberg. ,,Maar daar is ook alles mee gezegd. We speelden te slap”, oordeelde WNC-trainer trainer Cor Prein na afloop.

WNC - Woudenberg 2-0 (0-0). 57. Mirel Ibrahimovic 1-0 (strafschop), 64. Kay van den Bogaard 2-0.

De bezoekers waren een taaie opponent en hielden lang de boel tegen. Een strafschop benut door Mirel Ibrahimovic (1-0) en een goal van Kay van den Bogaard (2-0) trok WNC na rust over de streep.

Bij de thuisclub waren ze blij met de punten. Maar trainer Cor Prein noemde toch wat puntjes op die hem niet aanstonden. ,,Als je zo overheersend bent tegen een ploeg die er niet uitkomt dan moet je niet zo slap in de zestien zijn. Dan ga je het lastig krijgen. Tegen deze ploeg die met anderhalve spits speelt moet je gewoon winnen. Maar de 2-0 is vanmiddag het belangrijkste.” Prein zag ook een lichtpunt. ,,Er komt wel steeds meer lijn in ons spel.”

SVL - Almkerk 1-1 (1-1). 19. Quinton Eugenia 0-1, 24. Jens van Doorn 1-1.

Almkerk is van de hatelijke nul af. In het cruciale duel met SVL pakten de Almkerkers het eerste puntje: 1-1. Wel blijven de blauwe streepjes op de laatste plaats staan maar zij hebben SVL, Woudenberg en LRC Leerdam, dat zaterdag op bezoek komt, in het vizier.

,,Het is een verdiende 1-1 geworden”, klonk Almkerk-trainer Ad van Seeters opgelucht. Almkerk begon goed aan de wedstrijd en had voor rust een mooie score kunnen behalen. ,,We zijn wel drie of vier keer alleen voor de SVL-keeper geweest.”

Almkerk had wel problemen met het fysieke spel van de thuisclub. ,,Daar hadden we echt heel veel moeite mee. Maar door keihard te werken konden we dat het hoofd bieden”, aldus Van Seeters. Almkerk zag in de tweede periode een volgens velen zuiver doelpunt van Jelle Stalenhoef door de overigens uitstekende leidende scheidsrechter afgekeurd. Op het laatst speelde de thuisclub nog even alles of niets hetgeen nog hachelijke situaties voor het Almkerk-doel veroorzaakte.

De 1-1 stemde uiteindelijk bij de Almkerkers tot tevredenheid. ,,Complimenten aan mijn mannen. Complimenten voor de werklust en de saamhorigheid. Er zijn goede aanvallen opgezet. We bleven helaas net telkens aan de verkeerde kant”, stelde Van Seeters.

Nivo Sparta - GRC 14 afgelast wegens corona bij GRC 14.

Door de wedstrijd werd pas op zaterdagmorgen definitief een streep gezet. Bij GRC openbaarde zich een coronageval. ,,We hebben vrijdagmiddag geprobeerd contact te krijgen met de KNVB om te vragen hoe we moesten handelen maar het contact kwam er niet. Pas zaterdagmorgen kregen we dat wel. Vandaar dat het zo laat bekend werd dat we niet konden spelen”, legde GRC 14-trainer Piet de Kruif uit.