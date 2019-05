WNC speelt zich tegen Montfoort veilig en richt zich volledig op de derde periode

Overzicht inhaalduels Jeugdspe­ler Van Bijnen (16) weer goud waard voor Vlijmense Boys

3 mei Björn van Dijnen is al een tijdje onderwerp van gesprek in Vlijmen. De jeugdspeler van Vlijmense Boys is ook in het seniorenvoetbal het scoren niet verleerd. De 16-jarige aanvaller staat al op zeven doelpunten dit seizoen.