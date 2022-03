WNC wint de Waalderby, maar Nivo Sparta voelt zich bestolen: ‘De spits was er een dikke meter voorbij’

WNC – Nivo Sparta 2-1 (1-0). 2. Ayoub Allaoui 1-0, 52. Frenkie Schaap 1-1, 70. Mirel Ibrahimovic 2-1.

WNC begon sterk aan de Waalderby. Al in de tweede minuut kon Ayoub Allaoui een voorzet binnentikken. ,,Die 1-0 valt te snel, maar daarna hebben we wat omgezet en kregen we meer ruimte in de omschakeling”, aldus Nivo Sparta-trainer Niels Blom. Ook WNC-trainer Cor Prein ziet dat zijn ploeg het daarna wat lastiger heeft: ,,Zij schakelden naar twee spitsen en daar hadden we moeite mee. Voor rust was Nivo Sparta wat meer aan het drukken zonder grote kansen te krijgen.”

Kort na rust valt dan toch de 1-1, wanneer Nivo Sparta-aanvoerder Frenkie Schaap de bal plots voor zijn voeten krijgt. ,,In die paar minuten na rust speelden we niet goed en dan scoren zij uit een rommelige situatie de 1-1’’, aldus Prein. ,,Daarna gaan wij weer voetballen, hebben we het heft in handen en gaan we op zoek naar de 2-1.”

Die 2-1 komt er dan ook, wanneer Mirel Ibrahimovic diep wordt gestuurd en oog in oog met de keeper afrondt. Volgens de bank van Nivo Sparta duidelijk buitenspel. Blom: ,,Ik stond op één lijn en de spits was er een dikke meter voorbij. Vooraf ben je blij met KNVB-grensrechters, maar het heeft ons wel een punt gekost. Ik had het idee dat we fitter waren en meer geloof hadden. Toch ben ik hartstikke trots op onze jongens.” Voor WNC betekent de overwinning drie belangrijke punten in de strijd om de tweede periode.

FC De Bilt - GRC 14 1-2 (1-0). 35. Joey Koetsier 1-0, 47. Stan van Tilborg 1-1, 82. Stan van Tilborg 1-2.

GRC 14 bewees zich een goede dienst door drie punten te pakken. De 17-jarige Stan van Tilborg was met twee goals de gevierde bink. ,,Deze zege hadden we even nodig”, aldus GRC 14-trainer Piet de Kruif. ,,De laatste weken ontbrak het ons aan geluk. Deze wedstrijd was gelijkwaardig maar nu viel het eens onze kant op.” Bij thuiskomst werd het team door de supporters met vuurwerk verwelkomd.

Almkerk - Montfoort SV’19 1-2 (0-1). 35. Don Mimpen 0-1, 55. Erwin Verbruggen 1-1, 61. Bartje Roelofs 1-2.

Almkerk krijgt elke week complimenten van de tegenstander. Maar dat bezorgt de ploeg van trainer Ad van Seeters geen punten. ,,We hadden vandaag opnieuw geen greintje geluk”, sprak Van Seeters. ,,We spelen elke week met een groot hart. Alle ingrediënten zijn aanwezig maar we missen alleen scorend vermogen.” Almkerk kwam na rust via een schitterend doelpunt van Erwin Verbruggen (assist Luqman Dawit) op gelijke voet en leek er meer uit te halen. ,,We gingen op zoek naar de zege maar Montfoort kwam er één keer uit en sloeg toe. We konden het niet meer recht breien.” Pech was voor Steven Molenschot die nog de paal raakte. Almkerk miste Jonathan van Eerd die tegen SVL een knieblessure op liep. ,,Die zijn we weken kwijt”, sipte Van Seeters. Dinsdagavond speelt Almkerk een inhaalwedstrijd tegen en in Sliedrecht.