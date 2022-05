WNC wint met miniem verschil

1CWNC en Almkerk maakten er in de slotfase een spannende strijd van. WNC hield stand (3-2 winst) en blijft daardoor in de race voor een plaatsje in de nacompetitie. Voor Almkerk betekende de nederlaag een einde aan een goede reeks.

WNC - Almkerk 3-2 (3-1). 12. Gideon Emanuels 1-0, 20. Mirel Ibrahimovic 2-0, 44. Jelle Stalenhoef 2-1 (strafschop), 45. Mirel Ibrahimovic 3-1, 75. Jonathan van Eerd 3-2.

WNC-trainer Cor Prein vond dat zijn ploeg de wedstrijd eerder op slot had moeten gooien. ,,Daardoor werd het op het laatst allemaal nog spannend. Maar ik ben blij met de drie punten in deze fase. We blijven meedoen voor de nacompetitie”, aldus Prein.

,,WNC is natuurlijk een team met veel kwaliteiten maar wij mogen het ons verwijten dat we niet met het mes tussen de tanden hebben gestreden”, sprak Almkerk-trainer Ad van Seeters. ,,Voor ons hing op het laatst de 3-3 in de lucht. We hadden in de slotfase wat geduldiger moeten zijn.”

Nivo Sparta - Zuidvogels 1-3 (0-1). 44. Martin Campbelle 0-1, 52. Dennis van Meurs 1-1, 75. Tim Horsmeier 1-2, 90+4. Ricardo Tat 1-3.

,,Op basis van de tweede helft hadden we zeker een punt verdiend”, keek Nivo Sparta-trainer Niels Blom terug op het duel. ,,In de eerste helft vingen we Zuidvogels aardig op. Na rust zitten we meer druk naar voren en in plaats van de 2-1 werd het 1-2 en dat was jammer”, vervolgde Blom. Nivo verkocht de huid duur en bij Zuidvogels waren ze zielsgelukkig dat de driepunter over de streep kon worden getrokken. ,,We hebben aangetoond dat we niet heel ver achter de top zitten”, zette Blom zijn ploeg neer.

GRC 14 - Sliedrecht 2-4 (1-4). 7. Roy van ’t Hoog 0-1, 11. Wesley van de Oever 1-1, 26. Dennis Verhoef 1-2, 35. Niels Nieuwesteeg 1-3, 40. Luciano van Harlingen1-4, 60. Mitchell Bastianen 2-4.

Trainer Piet de Kruif kon weinig afdingen op de nederlaag. ,,Sliedrecht was de betere ploeg. Wij hebben ons best gedaan en meer konden we niet”, aldus De Kruif. Feitelijk was de strijd al voor rust beslist. ,,Na rust hebben we geprobeerd de schade te beperken en was de opdracht gezien de belangrijke wedstrijden die er aan komen geen blessures en kaarten op te lopen”, vervolgde De Kruif. ,,Dinsdag is de wedstrijd tegen Woudenberg en die is vele malen belangrijker.”