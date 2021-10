WNC zegt tegen GRC 14: tot hier toe en niet verder

1CHet sprookje van GRC 14 is teneinde. Een bruisend WNC zette de ploeg van trainer Piet de Kruif weer met beide benen op de grond door in Het Almbos met 2-3 te zegevieren.

GRC 14- WNC 2-3 (1-1). 24. Koen van Baardwijk 1-0, 45. Gideon Emanuels 1-1, 47. Gideon Emanuels 1-2, 70. Dennis Dibbets 1-2, 90. Marco Strik 2-3.

WNC was duidelijk de betere ploeg. Dat zag GRC 14-trainer Piet de Kruif ook. ,,We moeten reëel zijn. WNC heeft gewoon meer kwaliteiten.” Zijn ploeg had tot zaterdag geen wedstrijd verloren en stond tweede. ,,Ik had graag met het sprookje meegegaan. Maar ikzelf heb niet gezweefd hoor.” GRC heeft een smalle selectie en dat brak de ploeg van De Kruif ook op. Vooral het wegvallen voor rust van Mitchell Bastianen deed de thuisclub pijn. ,,Daarmee leverden we veel kwaliteit in”, legde de Kruif uit.

WNC-trainer Cor Prein zag dat zijn team vooral na rust heer en meester was. Alleen op het laatst was de organisatie minder. ,,Daar hameren we telkens op. Het eerste uur gaat het goed en dat moeten we zien te verlengen.”

Volgens Prein speelde zijn team nog niet op het niveau wat hij wenst. ,,Deze wedstrijden moeten we eigenlijk met 0-3 of 0-4 winnen en dat komt omdat we dus in de organisatie nog niet gedurende negentig minuten er staan. Op het laatst moest WNC nog billen knijpen toen de thuisclub op 2-3 kwam. Arbiter Niels Felix, die de kaarten te gemakkelijk uit zijn zak haalde, gaf de thuisclub een vrije trap omdat WNC-doelman Dick van Loon getreuzeld zou hebben bij het uittrappen van de bal. ,,Ik moet de scheidsrechter nog gaan vertellen dat die spelregel in 2018 al is afgeschaft. Er is geen tijdslimiet meer. Het gevolg was dat wij nog vijf minuten in angst moesten zitten.”

FC De Bilt - Almkerk 5-1 (3-0). 34. Sander van den Berg 1-0, 39. Pier Veldman 2-0, 44. Sander van den berg 3-0, 59. Steven van den Berg 4-0, 84. 4-1, 90. Sander van den Berg 5-1.

Voor Almkerk was de wedstrijd voor rust al een verloren zaak. Vanaf de 34e minuut incasseerde het in iets meer dan tien minuten drie tegengoals. Almkerk-trainer Ad van Seeters sprak van een geflatteerde nederlaag. ,,Daar was vriend en vijand het over eens.” Hij kon zijn ploeg wel verwijten dat het bij de eerste twee tegengoals niet erg alert was. ,,En we zijn veel te lief voor elkaar ook. We vergeten in het veld om op een positieve manier elkaar te zeggen wat er fout gaat.” Na rust kreeg Almkerk twee honderd procent kansen om terug te komen tot 3-2.

Nivo Sparta - Roda’46 2-1 (1-1). 30. Dennis van Meurs 1-0, 45. 1-1, 68. Roan van der Zalm 2-1.

Nivo Sparta verwelkomde de eerste zege. ,,Een goede teamprestatie”, kwalificeerde Nivo Sparta-trainer Niels Blom. ,,Ik was benieuwd hoe we de 4-1 nederlaag van vorige week hadden verteerd. We hebben er op de training veelvuldig over gesproken. We zijn het goed te boven gekomen. We waren tactisch sterk. Niks weggegeven. De 1-1 was een zondagsschot. Een verdiende overwinning van ons.”