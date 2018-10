Wondergoal Beugelsdijk, een vliegende speler en veel penalty's

Derde klasse C Anthony Lurling (41) scoort winnende voor FC Engelen na geweldige solo

30 september Jarenlang dartelde Anthony Lurling over de velden in het betaald voetbal. Tegenwoordig speelt het enfant terrible in de derde klasse bij FC Engelen. Tegen SVSSS liet de buitenspeler zien dat het voetballen hem nog prima afgaat.