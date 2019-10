Wondergoal van Berghem Sport-spits Donny van Herpen: met kramp in zijn kuit vanaf 35 meter raak

Berghem Sport - Heeswijk 4-0 (2-0). 8. Valentijn Smits 1-0, 15. Tom van den Broek 2-0, 59. Donny van Herpen 3-0, 64. Jacky van Deutekom 4-0.

,,Het ging eigenlijk best makkelijk”, aldus Berghem Sport-coach Willem van der Burgt. ,,Alles wat vorig jaar slecht ging tegen Heeswijk ging vandaag goed.”

Bijzonder was het doelpunt van Donny van Herpen. Hij veroverde de bal op de middenstip en begon aan zijn run richting de stip. Het schoot echter in zijn kuiten, dus vanaf 35 meter schoot hij de bal over de keeper. 3-0.

Venhorst - Olympia’18 0-3 (0-0). 65. 0-1, 80. 0-2, 85. 0-3.

,,Het ging niet zoals gehoopt”, moest Venhorst-trainer Joost Janssen concluderen. ,,We waren slordig en zaten gewoon niet op te letten. Heel anders dan twee weken geleden.”

Bijzonder was dat alle doelpunten pas in de tweede helft vielen.

EVVC – Helvoirt 1-0 (0-0). 87. Bart Haerkens 1-0.

EVVC-trainer Antwan van Rijn: ,,Ik vind deze overwinning terecht. Wij kregen de beste kansen. Na rust profiteren we ook goed van de wind, in aanvallend opzicht.”

Helvoirt-verdediger Nick van der Bruggen: ,,We creëren te weinig, maar toch vond ik dat een gelijkspel terecht was geweest. Het doelpunt van EVVC had niet mogen tellen, want in mijn ogen is de bal niet over de lijn geweest. Ik schiet hem weg. Ik denk dat de strafschop twee minuten later een cadeau van de scheidsrechter was.”

Bijzonderheid: In de 89ste minuut krijgt Helvoirt een strafschop, vanwege een overtreding op Nick van der Bruggen. EVVC-doelman Dilan Heurkens stop de inzet van Helvoirt-aanvaller Rico de Laat. ,,Ik vond het geen strafschop”, aldus Van der Bruggen. ,,Volgens mij werd er geen overtreding op mij gemaakt.”

DAW – Emplina 1-1 (1-0). 29. Bart Vos 1-0, 57. Bas Mol 1-1. 70. Guillermo le Couvreur 1-1.

Emplina-trainer William van Overbeek: ,,We hadden het betere van het spel, maar DAW kreeg meer kansen. Na de gelijkmaker gingen we te veel mee in het spel van DAW.”

Bijzonderheid: Guillermo le Courveur scoorde door attent te reageren op een schot van Bas Mol.

,,Emplina was voetballend beter, maar wij hadden we de betere kansen”, stelde DAW-trainer Rob van der Ven.

Prinses Irene - Real Lunet 2-0 (1-0). 16. Tim van den Brand 1-0, 75. Wibe van Rooij 2-0 (pen).

Real Lunet-trainer Glenn Simon: ,,We hebben vandaag heel slecht gespeeld. Dit was de slechtste wedstrijd van ons die ik gezien heb, door een slechte wedstrijdinstelling en een laag baltempo.”

Bijzonderheid: ,,We hadden in de eerste minuut voor kunnen staan, maar Steffan Moes schoot naast vanaf een meter afstand”, aldus Simon.

,,Het was de eerste seconden best billenknijpen”, gaf Prinses Irene-trainer Erik Meulendijk toe. ,,Toch hebben we ons herpakt en uiteindelijk niks weggegeven.”

Bijzonder was de rol van Wibe van Rooij. Niet alleen scoorde hij de penalty, ook gaf hij de assist op Tim van den Brand.

Volkel - Volharding 2-1 (1-1). 3. Luuk Riepe 1-0, 5. 1-1, 88. Bart Teeuwen 2-1.