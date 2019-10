Wonderschone vrije trap levert Saaman eerste plaats op in Zilveren Schoen

Zilveren SchoenDertig meter, minimaal. Tim Saaman kijkt nog eens. Ziet de keeper van GJS niet perfect gepositioneerd en waagt het erop. Zijn vrije trap in de 90ste minuut gaat met een rotvaart richting de bovenhoek en vindt de bestemming die wordt gezocht. Met de 3-2 in de slotfase bezorgde Saaman zijn ploeg Woudrichem de drie punten. En individueel is het ook wel lekker, want Saaman staat nu op plek 1 in de Zilveren Schoen.