Worstenbroodjes in de kantine als opmaat naar kampioensfeest?

Als het goed gaat met VV Woudrichem verkoopt Aart kilo's vis, dus heeft hij dit seizoen even pech

Hoogstwaarschijnlijk valt zaterdag het doek voor tweedeklasser Woudrichem, maar de fans van ‘De Vissenkoppen’ die troost zoeken in een bakje kibbeling, komen bedrogen uit. Aart Vink is er met zijn visbakkraam niet bij. Dat het een slecht seizoen is, merkt hij trouwens ook aan zijn verkoop: ,,De vis is schreeuwend duur.”