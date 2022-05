Woudrichem en Wilhelmina'26 delen de punten

2FTerwijl Woudrichem net een slechte fase had afgesloten, begon die van Wilhelmina'26. Desondanks deelden de twee ploegen de punten in het onderlinge duel in de tweede klasse F.

Woudrichem – Wilhelmina’26 2-2 (0-1). 30. Tim de Laat (pen.) 0-1, 65. Jamy Goemaat 1-1, 75. Bori Secrève 2-1, 89. Robert Bouman 2-2. Rood: Kevin van Esch van Wilhelmina’26.

Wilhelmina’26 had uit de laatste zeven wedstrijden slechts twee punten gepakt, drie keer gescoord. Op sportpark Het Bolwerk liep de doelpuntenmachine al een stuk beter, al zag het er lange tijd naar uit dat de Kanaries alweer een nederlaag zouden oplopen. Robert Bouman voorkwam dat. ,,We hadden er meer moeten maken”, vond trainer Ron Laros. ,,Maar dat we er toch nog een punt uitslepen, geeft de burger moed.”

Wilhelmina’26 zat in een slechte fase, Woudrichem, dat sterkmaker Tim Saaman vanwege een schorsing miste, had die al een paar wedstrijden achter zich liggen. Een puntje zou dus als een tegenvaller kunnen worden beschouwd. ,,Dat is niet zo”, zegt trainer Gerrie Schaap. ,,Wilhelmina’26 was gretiger, scherper. Heeft ons na de 0-1 in leven gehouden. In ieder geval zijn we nu officieus veilig.” Dat kunnen de Kanaries nog niet zeggen.

Drechtstreek – Altena 1-1 (0-0). 74. Johnny Schouten 0-1, 88. 1-1.

Altena heeft er handje van om dit seizoen veel wedstrijden te laten eindigen in een gelijkspel. Dat het bij Drechtreek weer een remise werd bijgeschreven, mochten de Nieuwendijkers zichzelf verwijten. Vooral na rust hadden de gasten veel te vertellen, maar uiteindelijk niet het laatste woord. Dat was in de slotfase voor de thuisclub.

Heukelum – Roda Boys/Bommelerwaard 3-1 (1-1). 11. 1-0, 41. Jell Scholts (pen.) 1-1, 64. 2-1, 90+1. 3-1.

SVW won, daardoor is het gat met Roda Boys naar vier punten gegroeid. Met nog twee wedstrijden voor de boeg is de kans op de titel nagenoeg verkeken. ,,Ons rendement was te laag. Komt bij dat er weer typische grensrechter zijn eigen ploeg weer eens had geholpen door te vlaggen bij een zuiver doelpunt van ons. Word ik zo moe van”, zegt trainer Jan van Grinsven. ,,Uiteindelijk moeten we naar onszelf kijken: we hebben te weinig gebracht.”

Sleeuwijk – Tricht 1-4 (0-3). 20. 0-1, 28. 0-2, 39. 0-3, 67. Jeffrey Molhoek 1-3, 72. 1-4.

Binnen een kwartier kreeg Jeffrey Molhoek twee fraaie kansen om de thuisclub op een riante voorsprong te zetten. Die gingen teloor. Molhoek kwam uiteindelijk wel aan scoren toe, maar toen was de wedstrijd al lang en breed gespeeld. Het was een te korte terugspeelbal die de nederlaag inluidde. ,,Dit hebben we zo veel meegemaakt dit seizoen, ik word er schijtziek van”, zegt trainer Antoin van Pelt. Arkel ging ook onderuit. ,,We hebben dus nog een kans om ons te redden, dat is enige positieve van deze teleurstellende middag.”