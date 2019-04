Woudrichem geeft vier keer een voorsprong weg, NOAD’32 veegt tranen weg en kan weer lachen

zaterdag 4D Robert Hooijmans per direct weg bij vierdeklas­ser RKVSC

18:08 Trainer Robert Hooijmans zat vanmiddag niet op de bank bij vierdeklasser RKVSC. Hij is gestopt als trainer bij de vereniging uit Velddriel. De ploeg maakt een moeizaam seizoen door in de vierde klasse D en staat onderaan. Het is de laatste weken behelpen om minstens elf man bij elkaar te krijgen.