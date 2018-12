Woudrichem is kansloos op eigen veld, Nivo Sparta geeft dubbele voorsprong weg

zaterdag 2FWoudrichem is zaterdagmiddag op eigen veld hard onderuit gegaan. Nivo Sparta en Wilhelmina'26 deelden de punten, na een aantrekkelijk duel. Roda Boys/Bommelerwaard hield belangrijke punten in eigen huis.

Woudrichem – Papendrecht 1-4 (0-1). 34. 0-1 (e.d.), 53 0-2, 74. Danny Schaap 1-2 (pen.), 85. 1-3, 87. 1-4. Bijz.: Papendrecht mist penalty in de 83ste minuut.

Moment van de wedstrijd: Bij de stand 1-2 stopte Woudrichem-doelman Aljan Dekker een strafschop.

Bijzonderheid van de wedstrijd: De wittebroodsweken van debutant Woudrichem zijn definitief voorbij. Uit de laatste vier wedstrijden werd maar één punt gepakt.

Nivo Sparta - Wilhelmina’26 2-2 (1-1). 13. Jente Roorda 1-0, 19. Fabio de Lang 1-1, 70. 2-1, 72. Samuel Hartgers 2-2.

Moment van de wedstrijd: ,,Het was heel fijn dat we twee keer snel terugkwamen na een achterstand”, meende Wilhelmina-trainer Marcel van Helmond. ,,Anders zou het vertrouwen in het behalen van een resultaat weg kunnen ebben.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: ,,We hebben als team heel goed gespeeld. We kregen zelfs de betere kansen”, vond Van Helmond.

Roda Boys/Bommelerwaard – Zwaluwe 1-0 (1-0). 42. Rik van den Broek 1-0.

Moment van de wedstrijd: ,,Na rust speelden we heel slecht en sloop er ook de angst in dat het mis zou gaan tegen deze degradatiekandidaat. Gelukkig hebben we daar het loon niet voor het gekregen”, aldus Roda-trainer Frank Brands.

Bijzonderheid van de wedstrijd: ,,In de eerste helft kregen we heel veel kansen, maar vergaten we de stekker eruit te trekken bij Zwaluwe”, vond Brands.

Brederodes - Altena 1-3 (0-2). 2. Patrick Zwart 0-1, 6. Johnny Schouten 0-2, 78. Ali Fariya 0-3, 90+2. 1-3.

Moment van de wedstrijd: In de 79e minuut maakte Remon Duijzer, de spits die anderhalf jaar geleden was gestopt, zijn rentree bij Altena.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Altena heeft een enorm groot keepersprobleem. Daardoor stond de keeperstrainer de laatste twee wedstrijden tussen de palen. ,,Maar ik ben donderdag door mijn rug gegaan”, zei de Nieuwendijker. ,,Daarom is een beroep gedaan op Marrien van den Heuvel, die in het vijfde voetbalt. Hij is ook keeper geweest.” Volgens het Twitteraccount van Altena hield Van den Heuvel met prachtige reddingen zijn club op de been.

NOAD’32 – Heukelum 2-3 (2-2). 5. Soufiane Bakkali 1-0, 17. Ferry Meijdam 1-1, 27. Sil van Putten 1-2, 45. 2-2 (e.d.), 60. Benjamin Meijdam 2-3.

Moment van de wedstrijd: ,,Aan de 2-3 ging een handsbal van de doelpuntenmaker vooraf”, zag Anton de Waal, pr-man van NOAD’32. ,,In de slotfase werd volgens ons onterecht een doelpunt vanwege buitenspel afgekeurd.” Daarom houden we een katterige gevoel aan dit duel over.”