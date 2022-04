Woudrichem kan geen strijd leveren tegen De Zwerver

2FNormaliter staat de Woudrichemse formatie bekend om de hoeveelheid strijd die het levert in de wedstrijd. De afgelopen weken is dat niet terug te zien in de equipe van Gerrie Schaap, wat volgens hem te maken heeft met de wankele staat van zijn elftal.

De Zwerver – Woudrichem 4-0 (4-0). 21. Guido Luiten 1-0, 28. Guido Luiten 2-0, 34. Glenn Weijts 3-0, 45. Dennis Bot 4-0.

Het collectief. Strijd leveren. Daar staat Woudrichem bekend om. ,,Maar nu even niet, we kunnen op een of andere manier niet leveren”, zegt trainer Gerrie Schaap. ,,Heeft alles te maken met de wankele staat van de selectie. Veel blessures, spelers die ziek zijn. Zo heb ik nog maar twee echte verdedigers. En dat zie je dus ook terug in de uitslagen.” In de laatste vier wedstrijden pakte Woudrichem geen enkel punt, incasseerde het vijftien treffers. Ergo: de groen-witten zijn slechts één punt verwijderd van de nare nacompetitie. ,,Er moet wat gebeuren. Harder trainen, dat is geen optie. Raken er misschien nog meer spelers in de lappenmand.”

Heukelum – Sleeuwijk 2-0 (0-0). 79. Tim Schwebke 1-0 89. Redouan Berghout 2-0.

Sleeuwijk had vorige week zich van zijn beste kant laten zien met maar liefst vier doelpunten tegen De Zwerver. In deze kelderkraker hadden de mannen van trainer Antoin van Pelt een nieuwe stap willen zetten om zich verder naar boven te worstelen. ,,Maar we hebben amper een kans kunnen creëren”, zei de coach, die twee vaste waardes moest vervangen door jonkies. ,,Het oude liedje: tot de zestien ging het aardig, maar toeslaan bleef uit.” Toch zag het er lange tijd naar uit dat een punt werd meegepikt. Ook dat lukte niet. ,,We hebben uiteindelijk verdiend verloren van een slimme en heel ervaren ploeg.”

SVW – Altena 2-0 (0-0). 60. Musab Abdirahman 1-0, 88. Ahmed Kelifa 2-0.

Tot het uur, toen de ploeg uit Gorinchem een voorsprong nam na een weeffoutje in de defensie van de gasten, had Altena de wat betere mogelijkheden. ,,Maar vandaag was het weer zo’n dag dat scoren een probleem was”, zegt aanvoerder Julian Geelhoedt. ,,Daar hebben we er dit seizoen dus meer van gehad.” Na die openingstreffer was Altena ook het overwicht kwijt. “Eén foutje heeft in wezen ons de kop gekost.”

Wieldrecht – Roda Boys/Bommelerwaard 0-3 (0-2). 15. Sven van Driel 0-1, 33. Toby Tan 0-2, 58. Jelle Scholts 0-3.

Wieldrecht, dat leek een outsider voor de titel. ,,Maar die ploeg is nog maar een schim van wat het is geweest”, zag trainer Jan van Grinsven. ,,Bij de eerste de beste tegenslag gingen de kopjes al hangen.” Toch was de Bosschenaar er niet helemaal gerust of de Boys de goede reeks zou kunnen voortzetten. ,,Een slecht en klein veld. Dat was echt in ons nadeel. Mooi hoefde het dus niet te zijn, als het duel maar rendement op zou leveren. Dat is dus gebeurd, mij hoor je niet klagen.”

Tricht – Wilhelmina’26 2-1 (1-1). 32. Robert Bouman 0-1, 44. Tim van Dijken 1-1, 88. Pepijn Lambregts 2-1.

Voor Jarno Kraaij was het een heel onfortuinlijk duel. Hij kwam in botsing met een medespeler en liep zo veel schade aan kaak en neus op dat een gang naar het ziekenhuis noodzakelijk was. Op sportief vlak kenden de Kanaries ook een ongelukkige middag, vond trainer Ron Laros. ,,De gelijkmaker was er eentje waarin miscommunicatie met de doelman een grote rol speelde. Vlak voordat Tricht de winnende scoorde, miste onze spits een geweldige kans. Onverdiend en ongelukkig verloren.”