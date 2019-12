Woudrichem maakt comeback bijna compleet na 4-0-achterstand, Altena wint derde duel op rij

zaterdag 2FAltena is uiterst sterk aan de tweede periode begonnen. De Nieuwendijkers wonnen tegen Arkel ook hun derde wedstrijd op rij en schoven daardoor op naar de vierde plaats in de rangschikking. Woudrichem maakte er op bezoek bij laagvlieger Heukelum een waar doelpuntenspektakel van. Een snel opgelopen 4-0-achterstand werd goedgemaakt, maar de winnende vijfde viel niet voor de ploeg van trainer Piet Saaman.

Pelikaan – Sleeuwijk 1-2 (1-1) 4. Jesper Nossent 1-0, 36. Jeffrey Molhoek 1-1, 61. Jeffrey Molhoek 1-2.

Sleeuwijk-trainer Pieter Tuns, die deze week van het bestuur te horen kreeg dat Sleeuwijk op zoek gaat naar een nieuwe technische staf, zag zijn ploeg de rode lantaarn overdragen aan Tricht. “Wat Willem II flikte bij Ajax zouden wij ook kunnen bij deze sterke ploeg. Het is gelukt, puur op wilskracht. Nu zijn we ook verlost van de laatste plaats.”

Altena - Arkel 1-0 (0-0) 71. Alexander McDermott 1-0.

Na een heel matige eerste helft trok de thuisclub na rust de teugels aan, wat een verdiende voorsprong opleverde. Arkel kon er niet veel tegenover stellen. Dat het nog spannend bleef, mocht Johnny Schouten zich aanrekenen. De aanvaller kreeg in de slotfase een paar dotten van kansen. Aardig detail: Altena-doelman Rob de Groot hield voor de vijfde keer de nul dit seizoen. In elf wedstrijden hoefde hij pas zeven keer hoeven vissen.



Wilhelmina’26 – Tricht 2-1 (2-1) 16. Samuel Hartgers 1-0, 37. Marijn Bransen 1-1, 45. Bart Jongejan 2-1.

Wilhelmina'26-trainer Marcel van Helmond snapt niet dat Tricht zo laag gerangschikt staat. “Vooral in de eerste helft lieten ze zien dat ze goed konden voetballen, stonden we lange tijd onder druk.” Een paar keer kwam de thuisclub eronderuit, met succes. Na rust was het spelbeeld heel anders. “Toen kregen we legio kansen om de wedstrijd dood te maken. Dat lukt niet, maar goed, de punten zijn binnen.”

Heukelum – Woudrichem 4-4 (4-2) 8. Sil van Putten 1-0, 11. Benjamin Meijdam 2-0, 21. Rick van Loo 3-0, 26. Semih Kaplan 4-0, 30. Dilles de Vries 4-1, 40. Nick van Giessen 4-2, 65. Nick van Giessen 4-3, 80. Nick van Giessen 4-4.

“Alles vloog er bij die mannen in, bij ons lukte het niet”, zag Woudrichem-trainer Piet Saaman. “Na rust speelden we zelfs nog vol op de winst. Toen Nick de gelijkmaker scoorde, haalde hij zo gauw mogelijk de bal uit het net om voor die vijfde te gaan. Zat er niet meer in. Maakt niet uit: de jongens verdienen een dikke pluim.”

Roda Boys/Bommelerwaard – GJS 0-4 (0-0) 58. 0-1, 65. 0-2, 87. 0-3, 90+3. 0-4.

Jorco de Kok nam afgelopen week het stokje over van Frank Brands bij Roda Boys, een ploeg die de laatste twee competitiewedstrijden zichzelf weer wat had opgericht: twee keer hadden de rood-witten achter elkaar gewonnen. Een derde driepunter, zo leek het, lag in het verschil: GJS had pas eenmaal gewonnen. Maar het schokeffect bleef uit. “De uitslag was behoorlijk geflatteerd”, vond De Kok, “en aan de eerste twee doelpunten zat een luchtje. Dat nam niet weg dat je elkaar ondanks die tegenslagen op pepte en in de organisatie bleef voetballen. En dat had ik dus niet gezien, daar zullen aan moeten gaan werken.”