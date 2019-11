Woudrichem opnieuw onderuit in stoelendans om koppositie, Roda Boys vindt weg naar boven

zaterdag 2FDe koppositie in de tweede klasse F is dit seizoen een moeilijk te behouden plek. Na periodekampioen Woudrichem, dat al drie wedstrijden niet meer wist te winnen, verloor ook Pelikaan als koploper. VVGZ nam de eerste plaats over, maar ziet vijf ploegen nog op korte afstand volgen.

Wilhelmina’26 – Pelikaan 3-2 (3-0) 12. Robert Bouman 1-0, 20. Robert Bouman 2-0, 34. Willian Colijn 3-0, 64. Nick de Veij 3-1, 65. Jelle Dekker 3-2.

In de kleedkamer kon de trainer van Pelikaan pas de trein weer op de rails zetten, want tussen de 64ste en de 65ste minuut maakten de gasten er weer een wedstrijd van. Meer ook niet. “We verdienen de overwinning op basis van een geweldig goede eerste helft”, vond Wilhelmina’26-trainer Marcel van Helmond.

Woudrichem – Altena 0-4 (0-3) 30. Nick Linnenbank 0-1, 35. Edwin Pluister 0-2, 42. Patrick Zwart 0-3, 90+2. Johnny Schouten 0-4 Rood: 70. Denzel Libretto (Altena).

Altena zorgde voor een daverende verrassing door op Het Bolwerk nummer twee Woudrichem met een grote uitslag te kloppen. De overwinning was meer dan verdiend, want de Nieuwendijkers waren vooral in de eerste helft kwalitatief veel beter. Al kende Woudrichem de nodige pech, het raakte twee keer het aluminium. “We hadden een complete offday”, vond Woudrichem-middenvelder Tim Saaman. “In de rust hadden we nog afgesproken om zo snel mogelijk de aansluitingstreffer te maken. En geen onnodige gele kaarten te pakken. Beide waren dus niet gelukt.”

Sleeuwijk – Wieldrecht 1-3 (0-2) 11. Marco Vrolijk 0-1, 42. Aron de Keizer 0-2, 62. Danilo Kros 1-2, 88. Mark van Agteren 1-3.

Binnen drie minuten kreeg Jeffrey Molhoek twee prachtige kansen om de thuisclub op een voorsprong te zetten, maar tot twee keer lukte het hem niet om te scoren. Sleeuwijk-doelman Corné Dekker verergerde de zwakke start door de bal bij een uitgooi prompt voor de voeten van een tegenstander te gooien. “Voor rust bakten we er weinig van”, zag trainer Pieter Tuns, “maar in de tweede helft veranderde dat helemaal. We speelden heel goed, deden er werkelijk alles aan om de boel te repareren, maar helaas.”

Tricht – Roda Boys/Bommelerwaard 2-3 (0-2) 21. Nils Loef 0-1, 40. Armand Selmani 0-2, 46. Marijn Bransen 1-2, 66. Jarno van Vuuren 1-3, 86. Marijn Bransen 2-3.

Roda Boys/Bommelerwaard, dat zo pover aan de competitie begon, boekte haar tweede zege op rij. “Of het lek nu boven is? Geen idee”, antwoordde Roda Boys/Bommelerwaard-trainer Frank Brands. “In ieder geval zitten we nu veel beter in ons vel.”

Voor rust tikte de ploeg uit Aalst een hoog niveau aan. “De tweede helft was nog geen vijftien seconden oud of het was al 1-2. Onbegrijpelijk. We hadden het tien minuten lastig, daarna namen we het heft weer in handen.”