Woudrichem-speler profiteert van tactische verandering

GJS – Woudrichem 2-5 (0-2). 28. Rick Naaijen 0-1, 37. Rick Naaijen 0-2, 49. Ruud Bos 1-2, 54. Rick Naaijen 1-3, 75. Bori Secrève 1-4, 89. Quincy Bartens (pen.) 2-4, 83. Tim Saaman 2-5.

Woudrichem heeft de laatste vijf dagen heel goede zaken gedaan. Dinsdag werd gewonnen van Sleeuwijk, in Gorinchem werd dat nog eens dunnetjes overgedaan. Net als dinsdag was Rick Naaijen hét mannetje bij de groen-witten: hij scoorde zijn eerste hattrick. ,,Rick profiteert optimaal van onze veranderde tactiek”, zegt trainer Gerrie Schaap. ,,We staan niet meer zo hoog, daardoor ligt er meer ruimte achter de verdediging. Met zijn snelheid en behendigheid aan de bal komt Rick zo het beste tot zijn recht.”

Roda Boys/Bommelerwaard – Drechtstreek 1-0 (0-0). 72. Toby Tan 1-0.

Drechtstreek, een laagvlieger, was niet van plan om zich te verstoppen. Dat ondervond doelman Jamil Kools, die twee keer knap moest redden om te voorkomen dat de ploeg uit Aalst in de achtervolging moest. Daarna kwam het gevaar vooral van de kant van Roda Boys, dat heel graag revanche wilde nemen: daarginds hadden de mannen in de extremis de punten laten liggen. ,,Maar tussen willen en doen zit een groot verschil”, zegt de Bossche oefenmeester. ,,We kregen kansen genoeg, maar er lag toch erg veel druk op de jongens. We móesten winnen om SVW in de nek te blijven hijgen.” Uiteindelijk lukte dat ook, Toby Tan kroonde zich tot matchwinner.

Wilhelmina’26 – Sleeuwijk 0-3 (0-2). 22. Lars Branderhorst 0-1, 30. Jeffrey Molhoek (pen.) 0-2, 51. Petar Micic 0-3.

Sleeuwijk had dinsdag de burenruzie bij Woudrichem verloren. ,,Dat bezorgde ons een rouwprocesje”, zegt trainer Antoin van Pelt. ,,Dikke nederlaag, we wisten dat we er niet alles aan hadden gedaan. Vandaag was iedereen er wel van overtuigd dat het moest gebeuren, anders zou het wel heel lastig worden om rechtstreekse degradatie te ontlopen.”

Maar Sleeuwijk moest een lastige eerste twintig minuten door zien te komen: de Kanaries kregen mooie kansen. ,,Scoren is een enorm probleem”, weet trainer Ron Laros. ,,In de laatste zeven wedstrijden is ons dat maar drie keer gelukt.” Dik een maand geleden stonden de Wijk en Aalburgers nog op een vijfde plaats, nu nog maar twee punten boven de streep. ,,Ik heb toen al geroepen dat handhaven het doel was. En zie, ik heb jammer genoeg gelijk gekregen.”

Altena – De Zwerver 3-3 (1-1). 7. Eddy Wijtvliet 1-0, 42. Jermain Bebrout 1-1, 56. Ali Mahamed 2-1, 61. Tristan van Noorloos 3-1, 72. Glenn Weijts 3-2, 77. Glenn Weijts 3-3.

Altena verloor de uitwedstrijd bij De Zwerver. Het was heel lang geleden dat de Nieuwendijkers dat was overkomen. Dus, zo was bedacht, er moet vandaag wat worden rechtgezet. Toen na een uur Tristan van Noorloos de stand naar 3-1 tilde, leek de revanche nakende. Niet dus. ,,Het zou ook niet helemaal terecht zijn geweest als we hadden gewonnen”, vond aanvoerder Julian Geelhoedt. ,,Die voorsprong was niet naar gelang het wedstrijdbeeld.”