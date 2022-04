Woudrichem verliest drie punten aan een oude bekende

Arkel – Woudrichem 3-0 (0-0). 63. Corné van Horik, 74 2-0, 89. IJsbrand van Eldik 3-0. Rood: Stefan de Bok van Woudrichem.

Arkel stond onderaan, dus lagen er kansen voor de gasten om weer een overwinning bij te schrijven. Maar bij de rode lantaarndrager staat Leon Elands aan het roer, die járen trainer is geweest van Woudrichem. ,,Misschien hebben mijn jongens hem een dienst willen bewijzen”, denkt oefenmeester Gerrie Schaap. ,,Bij ons was er de wil om te winnen niet, bij Arkel wel.” Zo’n slechte prestatie, dan kun je vanuit de dug-out uit je plaat gaan. ,,Als een gek staan schreeuwen, helpt dat? Ik denk het niet.”

SVW – Wilhelmina’26 3-0 (0-0). 46. 1-0, 60. 2-0, 75. 3-0.

Thuis hadden de Kanaries met 3-0 gewonnen van de kampioenskandidaat. SVW nam dus met de dezelfde cijfers revanche. Ron Laros, trainer van de Wijk en Aalburgers, had gemengde gevoelens bij de uitslag. ,,Voor de rust speelden we een goede wedstrijd, de beste helft onder mijn leiding. Alleen drukten we dat niet uit in doelpunten. Erna stonden we binnen de minuut met 1-0 achter, zakte alles als een plumppudding in elkaar. Alweer mentaal door het ijs gezakt. In de eerste helft was ik positief verrast, erna negatief.”

Roda Boys/Bommelerwaard – Sleeuwijk 3-0 (2-0). 11. Mo Nikbakht 1-0, 16. Armand Selmani 2-0, 68. Nils Loef 3-0.

Tegen Sleeuwijk, dat vecht tegen degradatie, lag onderschatting op loer. ,,Komt nog bij dat het prachtig weer was, dus zou je jezelf zomaar in slaap kunnen laten sussen”, zegt trainer Jan van Grinsven, die in het recente verleden een paar keer heeft meegemaakt dat wedstrijden te laconiek werden afgewerkt. ,,Maar vandaag was er die wil om te winnen, al kregen we bij het eerste doelpunt wel de hulp van de keeper. Die schoof de bal pardoes in de voeten van Mo.”

Antoin van Pelt, trainer van Sleeuwijk, had na de zege van vorige week op Drechtstreek gehoopt op een puntje. ,,Binnen vijf minuten geef je een gigacadeau weg. Even later misten we een prachtige kans op de gelijkmaker. Als het dan al snel 2-0 wordt, dan wordt het wel heel lastig om een nederlaag te voorkomen.”

Altena – EBOH 3-1 (1-0). 41. Patrick Zwart 1-0, 56. Govanny van Maastricht 2-0, 76. Patrick Zwart (pen.) 3-0, 84. 3-1.

In Nieuwendijk was er een hoofdrol voor Patrick Zwart. Hij ontpopte zich als de gevaarlijkste speler bij de mannen van trainer Johan van der Werff en drukte dat uit in twee doelpunten. Ook kreeg Zwart nog een paar kansen om een hattrick te voltooien, maar zover kwam het niet. EBOH was alleen in de beginfase sterk, voorkwam de paal dat de gasten een voorsprong namen.