Woudrichem wint weer op z'n Italiaans, Nivo Sparta wil alles en krijgt niks

Woudrichem - Altena 1-0 (1-0).

Net als in twee voorgaande duels, tegen EBOH en Zwaluwe, was zaterdagmiddag één doelpunt genoeg om tegen Altena de volle mep binnen te halen. Scoren ging vorig seizoen makkelijker. Nu is dat lastiger. Saaman: ,,We zijn niet meedogenloos genoeg. Want kansen tegen een Altena dat alleen maar op eigen helft bleef staan hebben we wel gekregen." Eentje leverde succes op: uit een vrije trap van Saaman kopte Dillis de Vries raak. Slechts drie doelpunten, maar wel koploper in de tweede klasse F.