WSC geeft strijd voorrang tegenover goed voetbal bij gelijkspel tegen Zundert

Moment van de wedstrijd: ,,We hebben na de rust heel veel strijd gevoerd”, zag WSC-trainer Norbert Rebsch. ,,Daar is de afgelopen weken ook op getraind. Dat was een manco bij ons: we houden van mooi voetballen, combineren. Maar we staan nu op een plek op de rangschikking waarbij dat van ondergeschikt belang. Je moet er inkleunen. Hebben we goed gedaan, dat biedt perspectief.”