WSC heeft het niet makkelijk:‘Werkelijk alles zit tegen’

Moment van de wedstrijd: Het tweede doelpunt van VOAB. ,,Daar ging een buitenspelsituatie aan vooraf. De bal komt daarna in het strafschopgebied tegen de arm van Eder de Kok. Die kreeg zijn tweede gele kaart, die strafschop werd benut”, zegt WSC-trainer Norbert Rebsch. ,,In een notendop de situatie waarin we zitten: werkelijk alles zit tegen.”